انت الان تتابع خبر عاجل – التضامن توفر فرص عمل للمهندسين والمحاسبين بمرتبات مجزية – التقديم من هنا والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من فرص العمل في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:
1- مهندس اسطمبات (تصنيع الأجهزة المنزلية)اسم الشركة رويال جاز
مقر العمل الصالحية الجديدة – فاقوس – الشرقية
العمالة المطلوبة 2
متطلبات الوظيفة
مستوي الخبرة مدير / مشرف
سنين الخبرة 5-10 سنوات خبرة
الجنس المطلوب ذكر
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 30 – 40 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية الهندسة – هندسة التصميم الميكانيكي والإنتاج )
مايكروسوفت أوفيس جيد جدا
– خبرة 5 سنوات في نفس المجال.
– راتب ومزايا ممتازة مع إمكانية توفير السكن للمغتربين.
2- مراجع حسابات داخلى
اسم الشركة شركة M R G
مقر العمل مدينة نصر – القاهرة
العمالة المطلوبة 1مستوي الخبرة مدير / مشرف
سنين الخبرة 5-10 سنوات خبرة
الجنس المطلوب ذكر
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 30 – 40 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب مؤهل عالي
مايكروسوفت أوفيس جيد جدا
مقر العمل مدينة نصر – القاهرة
العمالة المطلوبة 1مستوي الخبرة مدير / مشرف
سنين الخبرة 5-10 سنوات خبرة
الجنس المطلوب ذكر
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 30 – 40 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب مؤهل عالي
مايكروسوفت أوفيس جيد جدا