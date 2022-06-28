انت الان تتابع خبر عاجل – التضامن توفر فرص عمل للمهندسين والمحاسبين بمرتبات مجزية – التقديم من هنا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من فرص العمل في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:

1- مهندس اسطمبات (تصنيع الأجهزة المنزلية)اسم الشركة رويال جاز

مقر العمل الصالحية الجديدة – فاقوس – الشرقية

العمالة المطلوبة 2

متطلبات الوظيفة

مستوي الخبرة مدير / مشرف

سنين الخبرة 5-‎10 سنوات خبرة

الجنس المطلوب ذكر

اللغة الانجليزية جيد

السن المطلوب 30 – 40 سنة

الحاسب الآلي جيد جدا

المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية الهندسة – هندسة التصميم الميكانيكي والإنتاج )

مايكروسوفت أوفيس جيد جدا

– خبرة 5 سنوات في نفس المجال.

– راتب ومزايا ممتازة مع إمكانية توفير السكن للمغتربين.

2- مراجع حسابات داخلى

اسم الشركة شركة M R G

مقر العمل مدينة نصر – القاهرة

العمالة المطلوبة 1مستوي الخبرة مدير / مشرف

سنين الخبرة 5-‎10 سنوات خبرة

الجنس المطلوب ذكر

اللغة الانجليزية جيد

السن المطلوب 30 – 40 سنة

الحاسب الآلي جيد جدا

المؤهل المطلوب مؤهل عالي

مايكروسوفت أوفيس جيد جدا