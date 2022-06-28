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عاجل – التضامن توفر فرص عمل للمهندسين والمحاسبين بمرتبات مجزية – التقديم من هنا

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رياض - احمد صلاح - يقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من فرص العمل في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:

1- مهندس اسطمبات (تصنيع الأجهزة المنزلية)اسم الشركة رويال جاز
مقر العمل الصالحية الجديدة – فاقوس – الشرقية
العمالة المطلوبة 2

متطلبات الوظيفة
مستوي الخبرة مدير / مشرف
سنين الخبرة 5-‎10 سنوات خبرة
الجنس المطلوب ذكر
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 30 – 40 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية الهندسة – هندسة التصميم الميكانيكي والإنتاج )
مايكروسوفت أوفيس جيد جدا

– خبرة 5 سنوات في نفس المجال.
– راتب ومزايا ممتازة مع إمكانية توفير السكن للمغتربين.

2- مراجع حسابات داخلى

 
اسم الشركة شركة M R G
مقر العمل مدينة نصر – القاهرة
العمالة المطلوبة 1مستوي الخبرة مدير / مشرف
سنين الخبرة 5-‎10 سنوات خبرة
الجنس المطلوب ذكر
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 30 – 40 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب مؤهل عالي
مايكروسوفت أوفيس جيد جدا
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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