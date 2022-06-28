مصر تمنح بي.بي البريطانية حقوق التنقيب عن الغاز بمنطقة…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 يونيو 2022 03:11 مساءً - – قالت شركة بي.بي البريطانية في بيان اليوم الثلاثاء، إنها فازت بحقوق التنقيب عن الغاز بمنطقة امتياز كينج مريوط البحرية الواقعة في غرب البحر المتوسط في مصر.

وأضاف البيان أن مساحة منطقة الامتياز الواقعة داخل منطقة غرب دلتا النيل تبلغ حوالي 2600 كيلومتر مربع وتقع على عمق يتراوح ما بين 500 و2000 متر.

وتمتلك بي.بي 100 بالمئة من حقوق التنقيب بمنطقة الامتياز وهو ما يعزز فرص تطوير الاكتشافات الغازية المستقبلية من خلال استخدام البنية التحتية الحالية.

وشاركت الشركة البريطانية في المزايدة المحدودة التي نظمتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية عام 2021.

وتمتلك بي.بي 100 بالمئة من حقوق التنقيب بمنطقة الامتياز وهو ما يعزز فرص تطوير الاكتشافات الغازية المستقبلية من خلال استخدام البنية التحتية الحالية.