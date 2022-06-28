انت الان تتابع خبر سعر الدينار الكويتي في مصر الثلاثاء.. “راكب الصاروخ محدش قادره” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهد سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 28-6-2022،استقرار نسبي، حيث تراجع بشكل طفيف بضعة قروش فقط عن أسعار أمس، حيث انخفض 3 قروش في البنك التجار الدولي، وزاد في بنك مصر 3 قروش عن أسعار أمس..

سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 28-6-2022:

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي

سجل 59.07 جنيه للشراء، و61.33 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر في البنك الأهلي المصري

سجل 58.75 جنيه للشراء، و61.27 جنيه للبيع بارتفاع 4 قروش

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر في بنك مصر

سجل 58.75 جنيه للشراء، و61.27 جنيه للبيع بارتفاع 4 قروش

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر في بنك الإسكندرية

سجل 57.38 جنيه للشراء، و61.33 جنيه للبيع بارتفاع 10 قروش