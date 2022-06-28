انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء 28-6-2022..”يا خسارة مش هتعرف تخزن”والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تواصل سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022، تباينها مع بداية التعاملات، ورغم الاستقرار المستمر منذ أول الأسبوع في سعر البيض، إلا أنه ما زال يحافظ على ارتفاعه، وزيادته، حيث تزيد الكرتونة لأكثر من 25 جنيهًا عن سعرها الطبيعي، وهو ما يجعل المواطنين غير قادرين على الشراء بشكل طبيعي.

سعر كرتونة البيض

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار البيض اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022 في المزرعة ولدى التجار

سعر البيض اليوم الثلاثاء

– سعر كرتونة البيض الأحمر الوَسَط بـ 58 جنيه، ويباع بسعر 65 جنيهاً للمستهلك

سعر كرتونة البيض الأحمر الكبير لـ 59 جنيهًا بالبورصة.

سعر طبق البيض البلدي في البورصة 62 جنيهًا

سعر الـ 30 بيضة البلدي يصل إلى 75 جنيهًا للمستهلك.

سعر طبق البيض الأحمر في المحلات 61 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض الكبير بالبورصة 56,5 جنيهًا.

– سعر طبق البيض الأبيض في المحلات بـ 58 جنيهًا.

– كرتونة البيض الأبيض الوسط سجلت 56 جنيه.