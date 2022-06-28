انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم الحمراء اليوم الثلاثاء.. “الأضاحي قائم زادت 40 جنيهًا” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار اللحوم الحمراء اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022، تباين في جميع الأصناف، سواء اللحوم البلدي أو المستوردة، وأيضًا لحوم الماعز والكبدة، تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وموسم الأضاحي، وفي الأسواق شهدت أسعار الأضاحي ارتفاع كبير مقارنة بأسعار العام الماضي، حيث وصل سعر الضأن قائم إلى 100 جنيه للكيلو في حين أن السعر العام الماضي لم يتخط 60 جنيهًا.

أسعار اللحوم البلدي

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار اللحوم اليوم حسب ما أعلنت عنه بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء:

أسعار اللحوم اليوم

– سعر كيلو لحم البتلو بالعظم بـ 161 جنيهًا.

– سعر كيلو اللحم البلدي بـ 171 جنيهًا.

– سعر كيلو لحم الضأن بالعظم بـ 165 جنيهًا.

سعر كيلو لحم الكندوز الكبير بـ 156 جنيهًا.

– سعر كيلو لحم الكندوز الصغير بـ 165 جنيهًا.

أسعار الأضاحي واللحوم الحية

– الكيلو الحي لضأن الماعز بـ 86 جنيهًا حتى 100 جنيه.

– الكيلو الحي لضأن الخراف بـ 82 جنيهًا.

أسعار الأضاحي في منافذ الزراعة

70 جنيها لكيلو البقري.

64 جنيهًا لكيلو الجاموسي.

75 جنيهًا لكيلو لحم الضأن.