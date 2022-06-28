انت الان تتابع خبر أسعار الخضار اليوم الثلاثاء 28-6-2022.. “التلاتة بـ 10 يا طماطم” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار الخضار اليوم الثلاثاء 28-6-2022، حيث استقر سعر البصل والطماطم والخيار، وتراجعت أسعار البطاطس والفاصوليا والملخوية وأيضًا تحرك سعر الفلفل والباذنجان بشكل ملحوظ.

أسعار الخضار

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار الخضار اليوم:

أسعار الخضار اليوم

– كيلو الليمون الأصفر بـ40 جنيهًا.

– كيلو الطماطم من 4 لـ 8 جنيهات بتراجع جنيه.

– كيلو الفلفل الألوان بـ30 جنيهًا.

– كيلو الباذنجان الرومي بـ 7 جنيهات.

كيلو ورق العنب البناتي بـ 20 جنيهًا بتراجع 5 جنيهات

– كيلو الكوسة بـ5 جنيهات بتراجع جنيهين.

– كيلو الجزر السكري بـ8 جنيهات.

– كيلو القلقاس بـ 10 جنيهات.

– كيلو الخيار البلدي بـ 8 جنيهات.

كيلو البامية بـ 30 جنيهًا

كيلو الفاصوليا الخضراء بـ 15 جنيهًا.

– كيلو الفلفل الأخضر البلدي بـ 8 جنيهات.

– كيلو الثوم البلدي الأحمر بـ 20 جنيهًا.

– كيلو الفلفل الأحمر بـ10 جنيهات.

– كيلو البطاطس ما بين 4 و 6 جنيهات.

– كيلو البصل الأحمر بـ 5 جنيهات.