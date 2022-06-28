انت الان تتابع خبر سعر السمك البلطي اليوم الثلاثاء.. “مستنى إيه يلا اشتري 2 كيلو بـ 40 جنيهًا” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يواصل سعر السمك البلطي اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022، استقراره نسبة كبيرة، كما شهدت العديد من الأصناف الشعبية استقرار وتواصل في السعر، خاصة الأصناف التي يقبل عليها غالبية المواطنين مثل سعر والبوري والماكريل والمكرونة حيث يستطيع المواطن شراء كيلو سمك قراميط بـ 10 جنيهات فقط، حيث يبدأ سعر السمك البلطي من 20 جنيها.

أسعار الأسماك اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر السمك البلطي اليوم وأسعار الأسماك والمأكولات البحرية في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 28 يونيو الجاري.

سعر السمك البلطي اليوم

سجل سعر السمك البلطى الأسوانى من 20 إلى 40 جنيها.

سجل سعر البلطى الفيليه 30 إلى 160 جنيها.

سعر البلطي مقاس 1 ما بين 31 إلى 37 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك البلطي مقاس 2 من 25 إلى 29 جنيها.

سعر البلطي الصغير يبدأ من 20 جنيهًا.

سجل البلطي قشر البياض 65 إلى 125 جنيها.

أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

سجل الثعابين من 50 إلى 250 جنيها.

سعر القراميط 10 جنيهات حتى 27 جنيهًا.

سعر البوري سجل 70 جنيهًا.

سجل سعر الجمبري الوسط 142 جنيهًا.

سعر الجمبري الصغير في الكيلو 98 جنيهًا.

سعر الماكريل المُجمد في الكيلو 46 جنيهًا.

سعر سمك موسى يسجل 125 جنيهًا.

ارتفع سعر البياض الوسط ليصل إلى 61 جنيهًا للكيلو.

ارتفع سعر البوري ليسجل 84 جنيهًا.