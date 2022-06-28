انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 28 يونيو.. “صدمة زيادة 2000 جنيه في الحديد” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زادت أسعار مواد البناء اليوم بشكل كبير، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022، مقارنة بأسعار 28 فبراير الماضي، بقيمة زادت عن 2000 جنيه في طن حديد عز، في صدمة كبيرة لتكون الزيادة كبيرة بعد مرور 4 أشهر فقط.

أسعار مواد البناء اليوم

سعر الحديد الاستثماري للطن: 17660 جنيهًا بزيادة 2460 جنيهًا عن أسعار فبراير الماضي

سعر حديد عز للطن: 17408 جنيهات، بزيادة 2408 جنيهات عن أسعار فبراير الماضي

سعر الأسمنت الرمادي للطن: 1370 جنيهًا، بتراجع 11 جنيهًا عن أسعار أمس

أسعار الحديد 28 فبراير الماضي

سعر الحديد الاستثماري للطن: 15200 جنيه.

سعر حديد عز للطن: 1500 جنيه.

أسعار الخشب اليوم

الخشب الزان للطن: 13966 جنيهًا

الخشب الأبيض للطن: 8216 جنيهًا.

أسعار الطوب اليوم

طوب أحمر طفلي مثقب مقاس 25×12×13سم ألف طوبة بـ2000 جنيه.

طوب أحمر طفلي مثقب مقاس 24×11×6 سم ألف طوب بـ800 جنيه.