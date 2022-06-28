انت الان تتابع خبر سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر الثلاثاء 28-6-2022.. “انخفاض جديد” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفض سعر الجنيه الاسترليني اليوم أمام الجنيه المصري الثلاثاء 28 يونيو 2022، مقارنة بأسعار أمس الإثنين بقيمة ما بين 4 إلى 7 قروش في العديد من البنوك، ليشهد بداية تعاملات اليوم تراجع جديد للاسترليني، ويستمر في التذبذب يومًا بعد يوم دون تحرك كبير أو ملحوظ، ليكون أعلى سعر صرف له اليوم في البنك التجاري الدولي كأعلى سعر صرف.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر الثلاثاء 28-6-2022:

سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري لدى بنك الإسكندرية

سجل نحو 22.93 جنيه للشراء، و23.08 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر لدى البنك الأهلي المصري

سجل نحو 22.94 جنيه للشراء، و23.06 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري لدى بنك مصر

سجل نحو 22.94 جنيه للشراء، و23.06 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم لدى البنك التجاري الدوليCIB

سجل نحو 22.96 جنيه للشراء، و23.08 جنيه للبيع.