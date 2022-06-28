بالفيديو.. بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء في مصر.. “بشرة خير الفراخ رخصت 10 جنيهات”

انت الان تتابع خبر بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء في مصر.. “بشرة خير الفراخ رخصت 10 جنيهات” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واصلت بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022، تراجعها مع بداية التعاملات، مقارنة بأسعار أمس الأحد وأول الأسبوع الحالين حيث سجلت انخفاضًا بقيمة جنيهين في الكيلو الواحد سواء في الفراخ البيضاء أو الفراخ البلدي، كما انخفضت سعر الفراخ بقيمة 10 جنيهات مقارنة بأسعار أبريل الماضي، والذي شهد السعر خلالها 46 جنيهًا في كيلو البيضاء.

بورصة الدواجن اليوم

سعر الدواجن البيضاء من 36 لـ 40 جنيها

البانيه بـ 80 جنيها.

سجلت الدواجن البلدي من 46 حتى 50 جنيها.

سجلت الفراخ الأمهات 33 جنيها.

الدبوس بـ 45 جنيها.

الأوراك بـ 45 جنيها.

سعر الدواجن الساسو 44 جنيها.

باقي الدبوس بـ 40 جنيها.

الأجزاء بـ 25 جنيها.

كيلو الصدور بالعظم بـ 45 جنيها.

الكبد والقوانص بـ 35 جنيها.