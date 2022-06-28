انت الان تتابع خبر أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 28-6-2022.. “تراجع اليورو والكويتي” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 28-6-2022 مع بداية التعاملات، ما بين 4 إلى 8 قروش، حيث تغيرت أسعار اليورو والاسترليني والدينار الكويتي، وفي المقابل استقر سعر الدولار والريال السعودي، حسب تحديثات البنك الأهلي صباح اليوم.

أسعار العملات اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار العملات اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022 حسب تحديثات البنك الأهلي.

أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه حسب تحديثات البنك الأهلي

سعر الدولار اليوم

سجل 18.7 جنيه للشراء، و 18.77 جنيهًا.

سعر اليورو اليوم

سجل 19.78 للشراء، 19.91 جنيه للبيع بارتفاع 8 قروش في الشراء

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

سجل 22.94 جنيه للشراء، 23.06 جنيه للبيع بانخفاض 4 قروش.

سعر الفرانك السويسري

19.55 للشراء و19.67 للبيع بارتفاع 12 قرشًا.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل 58.75 جنيه للشراء، و 61.27 جنيه للبيع بارتفاع 14 قرشًا

سعر الريال السعودي اليوم

سجل 4.98 جنيه للشراء، و5جنيهات للبيع مستقرًا كما هو.