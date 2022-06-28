انت الان تتابع خبر سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر.. “يا فرحة ما تمت زاد تاني” والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تحرك سعر الذهب اليوم في مصر، اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022، مقارنة بأسعار صباح أمس الإثنين، بقيمة 10 جنيهات في الجرام، ليواصل ذبذبت الأسعار بشكل متكرر، حيث لم يشهد الذهب طوال الفترة الماضية استقرارًا ومع كل صبح يكون هناك تحرك أو تراجع في السعر، وذلك حسب العرض والطلب.
سعر الذهب اليوم
“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022:
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر
سعر الذهب عيار 24
سجل 1145 جنيهًا
سعر الذهب عيار 21
سجل 1005 جنيه
سعر الذهب عيار 18
سجل نحو 868 جنيهًا
سعر الذهب عيار 14
سجل نحو 641 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب
سجل 8030 جنيهًا
أسعار الذهب أمس الإثنين
سعر الذهب عيار 24
سجل 1140 جنيهًا
سعر الذهب عيار 21
سجل 1000 جنيه
سعر الذهب عيار 18
سجل نحو 858 جنيهًا
سعر الذهب عيار 14
سجل نحو 631 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب
سجل 8020 جنيهًا