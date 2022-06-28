انت الان تتابع خبر سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر.. “يا فرحة ما تمت زاد تاني” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحرك سعر الذهب اليوم في مصر، اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022، مقارنة بأسعار صباح أمس الإثنين، بقيمة 10 جنيهات في الجرام، ليواصل ذبذبت الأسعار بشكل متكرر، حيث لم يشهد الذهب طوال الفترة الماضية استقرارًا ومع كل صبح يكون هناك تحرك أو تراجع في السعر، وذلك حسب العرض والطلب.

سعر الذهب اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022:

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

سعر الذهب عيار 24

سجل 1145 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21

سجل 1005 جنيه

سعر الذهب عيار 18

سجل نحو 868 جنيهًا

سعر الذهب عيار 14

سجل نحو 641 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب

سجل 8030 جنيهًا

أسعار الذهب أمس الإثنين

سعر الذهب عيار 24

سجل 1140 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21

سجل 1000 جنيه

سعر الذهب عيار 18

سجل نحو 858 جنيهًا

سعر الذهب عيار 14

سجل نحو 631 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب

سجل 8020 جنيهًا