انت الان تتابع خبر سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه الثلاثاء 28-6-2022.. “هيفرق كتير مع الحجاج” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يرصد “دوت الخليج”، سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 28-6-2022 أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية، والذي شهد استقرار كبير في التعاملات، ويستمر في الثبات للأسبوع الثالث على التوالي دون تحرك جديد، ويستعرض الموقع كل يوم سعر الريال، بسبب بحث الكثير من المواطنين الراغبين في معرفة سعر صرف عملة المملكة.

سعر الريال السعودي اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور سعر الريال السعودي اليوم:

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سجل 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى بنك مصر

سجل نحو 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي

سجل 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك الأهلي المصري

سجل نحو 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.