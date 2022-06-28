انت الان تتابع خبر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء.. “ماشي براحته والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يسير سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022 بشكل مستقر ومنذ بداية يونيو الحالي، يشهد ثبات كبير بعد تحركه بضعة قروش في أول الشهر، ولم يتحرك عن سعر أمس الإثنين، لتستمر العملة الأمريكية في الاستقرار والثبات، بعد زيادة وقفزة مارس الماضي.

سعر الدولار اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28-6-2022

سعر الدولار اليوم البنك المركزي المصري

سجل 18.71 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع، مقابل 18.70 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سجل 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.