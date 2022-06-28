انت الان تتابع خبر سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه الثلاثاء.. “شوف وصل لكام” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهد سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022، تباين كبير في سوق التعاملات البنكية في بنوك مصر، وثبت سعره في تواصل مستمر للاستقرار، ويعد استعراض “دوت الخليج”، لسعر الدرهم اليوم، ضمن ما يقدمه الموقع من خدمات لقرائه بشكل يومي، حيث يستعرض سعر الدرهم الإماراتي اليوم، تزامنًا مع بحث الكثيرين عن سعر صرفه.

سعر الدرهم الإماراتي

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر:

البنك المركزي

سجل نحو 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

بنك مصر

سجل نحو 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

البنك الأهلي

سجل نحو 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.