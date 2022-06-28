انت الان تتابع خبر فوائد خبز البطاطا الاقتصادية.. هيحل أزمة كبيرة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اتجهت الحكومة المصرية، إلى إنتاج خبز البطاطا، بدلا من القمح، لتوفير وترشيد استهلاك القمح، حسب تصريحات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، خلال مؤتمر صحفي له، الذي أوضح أن الدولة تحتاج إلى بديل للقمح في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية والتوتر في غالبية عواصم العالم.

فوائد خبز البطاطا الاقتصادية

الدكتور على عبد الرؤوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أكد هناك أمر شديد الخطورة يحدث الآن، وهو إعلان الكثير من الدول توقفها عن تصدير القمح، وبذلك اتجهت العديد من الدول إلى توفير بديل للقمح، وهو ما تفعله الآن الدولة المصرية، خاصة وأنها من أكبر الدول استيرادًا للقمح، وجميع الاتجاهات المدّة الأخيرة أصبحت مرتبطة بارتفاع أسعار القمح عالميا وأزمة الغذاء التي أصبحت محور حديث للدول كافة.

وأوضح الإدريسي، أن بحث الدولة المصرية عن بدائل للقمح، وإمكانية إنتاج الخبز باستخدام البطاطا، أمر له فوائد اقتصادية كبيرة، حيث يوفر أكثر من حوالي 10 ملايين طن من القمح طبقًا لتصريحات وزير التموين، لكن التغيير باستخدام البطاطا عن القمح ربما لا يرضي جميع المواطنين، لذلك يجب أن تكون التجربة اختيارية للمواطن.