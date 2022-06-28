انت الان تتابع خبر عاجل| هبوط سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم.. “عيار 21 انخفض 50 جنيهًا والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - انخفض سعر الذهب خلال ختام تعاملات اليوم الإثنين، تزامنًا مع بحث المواطنين عن سعر الذهب اليوم بشكل دوري ومستمر، مقارنة بأسعار بداية التعاملات الصباحية، كما سجل الذهب المستعمل تراجعًا كبيرًا في نهاية التعاملات.
“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم، وسعر الذهب المستعمل.
سعر الذهب في ختام التعاملات
سجل عيار 24 سعر 1147 جنيها.
سجل عيار 21 سعر 1004 جنيهات
سجل عيار 18 سعر 860 جنيها
سجل عيار 14 سعر 669 جنيها
سجل الجنيه الذهب سعر 8032 جنيها
سعر الذهب المستعمل في مصر
سجل الذهب المستعمل اليوم في مصر عيار 24 سعر 1005 جنيهات.
سجل الذهب المستعمل اليوم في مصر عيار 22 سعر 980 جنيهًا.
سجل الذهب المستعمل اليوم في مصر عيار 21 سعر 950 جنيهً بتراجع 54 جنيهًا عن الجديد.
سجل الذهب المستعمل اليوم في مصر عيار 18 سعر 825 جنيهًا.
أسعار الذهب صباح اليوم
سعر الذهب عيار 24
سجل 1140 جنيهًا
سعر الذهب عيار 21
سجل 1000 جنيه
سعر الذهب عيار 18
سجل نحو 858 جنيهًا
سعر الذهب عيار 14
سجل نحو 631 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب
سجل 8020 جنيهًا