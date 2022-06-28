انت الان تتابع خبر عاجل| هبوط سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم.. “عيار 21 انخفض 50 جنيهًا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفض سعر الذهب خلال ختام تعاملات اليوم الإثنين، تزامنًا مع بحث المواطنين عن سعر الذهب اليوم بشكل دوري ومستمر، مقارنة بأسعار بداية التعاملات الصباحية، كما سجل الذهب المستعمل تراجعًا كبيرًا في نهاية التعاملات.

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم، وسعر الذهب المستعمل.

سعر الذهب في ختام التعاملات

سجل عيار 24 سعر 1147 جنيها.

سجل عيار 21 سعر 1004 جنيهات

سجل عيار 18 سعر 860 جنيها

سجل عيار 14 سعر 669 جنيها

سجل الجنيه الذهب سعر 8032 جنيها

سعر الذهب المستعمل في مصر

سجل الذهب المستعمل اليوم في مصر عيار 24 سعر 1005 جنيهات.

سجل الذهب المستعمل اليوم في مصر عيار 22 سعر 980 جنيهًا.

سجل الذهب المستعمل اليوم في مصر عيار 21 سعر 950 جنيهً بتراجع 54 جنيهًا عن الجديد.

سجل الذهب المستعمل اليوم في مصر عيار 18 سعر 825 جنيهًا.

أسعار الذهب صباح اليوم

سعر الذهب عيار 24

سجل 1140 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21

سجل 1000 جنيه

سعر الذهب عيار 18

سجل نحو 858 جنيهًا

سعر الذهب عيار 14

سجل نحو 631 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب

سجل 8020 جنيهًا