انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم البلدي اليوم الإثنين.. “شوف الأضاحي بكام” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واصلت أسعار اللحوم البلدي اليوم الإثنين 27 يونيو 2022، استقرارها وثباتها على آخر ارتفاع وصلت له في مارس الماضي، وخلال الأيام الحالية، ومع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، وموسم الأضاحي، زادت أسعار الأضاحي بشكل كبير، حيث ارتفع سعر الماعز والخراف قائم بشكل كبير ووصل اليكلو قائم إلى 100 جنيه.

أسعار اللحوم البلدي

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار اللحوم اليوم حسب ما أعلنت عنه بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء:

أسعار اللحوم اليوم

– سعر كيلو لحم الضأن بالعظم بـ 165 جنيهًا.

– سعر كيلو لحم البتلو بالعظم بـ 161 جنيهًا.

سعر كيلو لحم الكندوز الكبير بـ 156 جنيهًا.

– سعر كيلو لحم الكندوز الصغير بـ 165 جنيهًا.

– سعر كيلو اللحم البلدي بـ 171 جنيهًا.

أسعار الأضاحي واللحوم الحية

– الكيلو الحي لضأن الماعز بـ 86 جنيهًا حتى 100 جنيه.

– الكيلو الحي لضأن الخراف بـ 82 جنيهًا.

أسعار الأضاحي في منافذ الزراعة

70 جنيها لكيلو البقري.

64 جنيهًا لكيلو الجاموسي.

75 جنيهًا لكيلو لحم الضأن.

أسعار الكبدة

– سعر كيلو الكبدة البلدي من 160 إلى 180 جنيهًا.

– سعر كيلو الكبدة الضأن من 180 إلى 200 جنيهًا.

– سعر كيلو اللحم الجملي = من 90 إلى 110 جنيهات.