انت الان تتابع خبر مفاجأة في أسعار مواد البناء اليوم الإثنين.. حديد عز تراجع 1164 جنيهًا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تراجعت أسعار مواد البناء اليوم بشكل كبير، الإثنين 27 يونيو 2022، حيث انخفض سعر حديد عز لأكثر من ألف جنيه في الطن، والحديد الاستثماري انخفض ما يقرب من 500 جنيه، وذلك بعد الزيادة التي حدثت أول أمس.

أسعار مواد البناء اليوم

سعر الحديد الاستثماري للطن: 17741 جنيهًا بتراجع 485 جنيهًا.

سعر حديد عز للطن: 17408 جنيهات بتراجع 1164 جنيهًا.

سعر الأسمنت الرمادي للطن: 1381 جنيهًا

أسعار مواد البناء أمس

سعر طن الحديد الاستثماري: 18225 جنيهًا.

سعر طن حديد عز: 18572 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1406 جنيهًا.

أسعار الخشب اليوم

الخشب الزان للطن: 13966 جنيهًا

الخشب الأبيض للطن: 8216 جنيهًا.

أسعار الطوب اليوم

طوب أحمر طفلي مثقب مقاس 25×12×13سم ألف طوبة بـ2000 جنيه.

طوب أحمر طفلي مثقب مقاس 24×11×6 سم ألف طوب بـ800 جنيه.