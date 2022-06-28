وزيرة التجارة تصدر قرارا بتحديد نسب الرصاص فى منتجات…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 يونيو 2022 01:12 مساءً - أصدرت نيفين جامع ، وزيرة التجارة والصناعة ، قرارًا بإلزام المصنعين والمستوردين لمنتجات الدهانات والورنيشات، بنسب الرصاص، على ألا تزيد في الدهانات الأساسية غير الملونة عن 100 جزء في المليون كحد أقصى، وفي الدهانات الملونة عن 5 آلاف جزء في المليون كحد أقصى.

ومن المقرر أن ينشر القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وقد نص القرار على منح المنشآت الصناعية مهلة 6 أشهر من تاريخ صدور القرار للإلتزام بتطبيق أحكامه.

خالد صوفي: القرار يضع مصر على خريطة الأمم المتحدة ضمن الدول المصدرة لتشريعات تخفض من استخدام الرصاص في الدهانات

ومن جانبه قال الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إن القرار يأتي في إطار التوجهات العالمية للتخلص التدريجي من ممارسات الطلاء المحتوية على نسب عالية من الرصاص باعتباره من بين المواد الكيميائية الـ10 التي تشكل مصدر قلق في مجال الصحة العامة.

وأوضح صوفي أن إصدار هذا القرار الوزاري سيضع مصر على خريطة الأمم المتحدة ضمن الدول التي أصدرت تشريعات، بشأن تحديد نسب الرصاص في الدهانات، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة للإنسان ويحافظ على البيئة من التلوث.

ولفت صوفي إلى أن منظمة الأمم المتحدة أصدرت خلال عام 2020 تقريراً عن الوضع العالمي للقيود القانونية على الرصاص في الطلاء، والذي أشار إلى أن 79 دولة بها تشريعات أو قرارات وزارية تحدد نسبة الرصاص في الدهانات.