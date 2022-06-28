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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدير شركة الصوامع الأردنية يؤكد سلامة مخزونات الحبوب في… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 يونيو 2022 11:05 صباحاً - – نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية يوم الاثنين عن مدير عام الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين عماد الطراونة قوله إن مخزونات الحبوب في ميناء العقبة سليمة وذلك بعد حادثة تسرب الغاز السام في الميناء.
وأضاف الطراونة أن عمليات التفريغ والتوزيع والتشويل متوقفة يومي الاثنين والثلاثاء احترازيا.
كما أكد الطراونة على توفر مخزون كافي من القمح.
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