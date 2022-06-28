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نعرض لكم الان تفاصيل خبر قطر تخصص 100 مليون دولار لإنشاء منصة لاستعادة الأصول… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 يونيو 2022 11:05 صباحاً - – قال مركز قطر للمال يوم الاثنين إنه تعهد بتخصيص 100 مليون دولار لتمويل إنشاء منصة جديدة تهدف إلى استرداد الأصول المتعثرة.
وقال بيان مركز قطر للمال إن شركة أطلس ميرشانت كابيتال الاستثمارية ستقدم المشورة للمنصة الجديدة بشأن الاستراتيجية بينما ستسعى المنصة للتنسيق مع شركة استثمارية تعمل في مجال إدارة الأصول المتعثرة.
ووصف مركز قطر للمال هذه الخطوة بأنها “خطاب نوايا غير ملزم” يهدف إلى تحفيز مؤسسات استثمارية على تمويل 1.5 مليار دولار إضافية.
ولم ترد شركة أطلس ميرشانت كابيتال على طلب للتعقيب.
وقال مركز قطر للمال: “تهدف هذه المنصة بشكل رئيسي إلى توفير السيولة للمؤسسات المالية وأسواق الائتمان من أجل تسوية الأصول المتعثرة، حيث يعتقد بأن الأزمات العالمية الأخيرة خلقت فرصا استثمارية جيدة يمكن استغلالها في هذا القطاع”.
ومن المتوقع أن تغلق المنصة الجديدة، التي تعتزم تأسيس مركز إقليمي لها في الدوحة، أولى جولاتها الاستثمارية في عام 2022 على أن تكون آخر جولة استثمارية لها في عام 2023، وفقا لبيان مركز قطر للمال.
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