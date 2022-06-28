شركة بتروجت تستأنف نشاطها في ليبيا بعد توقف 11 عاما

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 يونيو 2022 09:11 صباحاً - – ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان على فيسبوك يوم الاثنين أن شركة بتروجت المصرية تستأنف نشاطها في البلاد بعد توقف 11 عاما.

وقال البيان إن مسؤولي المؤسسة والشركة بحثوا ما يمكن أن تقدمه بتروجت في مجالات صيانة خطوط الغاز والبنية التحتية للموانئ، وإعادة تأهيل الحقول المغلقة والمصافي للنهوض بمستوى عمليات إنتاج النفط في ليبيا وزيادة معدلاته.

وأكد مسؤولو الشركة إعادة فتح مقرها في ليبيا، ومتابعتهم الحثيثة لتطورات قطاع النفط الليبي، وأبرزها مشروع مصفاة الجنوب.