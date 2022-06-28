مال وأعمال

شركة بتروجت تستأنف نشاطها في ليبيا بعد توقف 11 عاما

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

نعرض لكم الان تفاصيل خبر شركة بتروجت تستأنف نشاطها في ليبيا بعد توقف 11 عاما من قسم مال واعمال

CairoBank

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 يونيو 2022 09:11 صباحاً - – ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان على فيسبوك يوم الاثنين أن شركة بتروجت المصرية تستأنف نشاطها في البلاد بعد توقف 11 عاما.

predco_adv_2021

وقال البيان إن مسؤولي المؤسسة والشركة بحثوا ما يمكن أن تقدمه بتروجت في مجالات صيانة خطوط الغاز والبنية التحتية للموانئ، وإعادة تأهيل الحقول المغلقة والمصافي للنهوض بمستوى عمليات إنتاج النفط في ليبيا وزيادة معدلاته.

Edita2021

وأكد مسؤولو الشركة إعادة فتح مقرها في ليبيا، ومتابعتهم الحثيثة لتطورات قطاع النفط الليبي، وأبرزها مشروع مصفاة الجنوب.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شركة بتروجت تستأنف نشاطها في ليبيا بعد توقف 11 عاما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا