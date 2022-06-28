هيئة السلع التموينية تطلق دعوة دولية لتقديم عروض توريد كمية…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 يونيو 2022 01:08 صباحاً - – أصدرت هيئة السلع التموينية دعوة دولية يوم الاثنين لتقديم عروض لتوريد كمية غير محددة من القمح.

وتنتهي مهلة تقديم العروض يوم الأربعاء 29 يونيو.

وقالت هيئة السلع إن العروض يمكن تقديمها على أساس التسليم على ظهر السفينة (فوب)، لكل المناشئ المسجلة لدى الهيئة، مع الدفع عند الإطلاع.

وسيكون الشحن في أثناء أغسطس و/أو سبتمبر و/أو أكتوبر.