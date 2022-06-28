مال وأعمال

هيئة السلع التموينية تطلق دعوة دولية لتقديم عروض توريد كمية…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة السلع التموينية تطلق دعوة دولية لتقديم عروض توريد كمية… من قسم مال واعمال

CairoBank

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 يونيو 2022 01:08 صباحاً - – أصدرت هيئة السلع التموينية دعوة دولية يوم الاثنين لتقديم عروض لتوريد كمية غير محددة من القمح.

predco_adv_2021

وتنتهي مهلة تقديم العروض يوم الأربعاء 29 يونيو.

Edita2021

وقالت هيئة السلع إن العروض يمكن تقديمها على أساس التسليم على ظهر السفينة (فوب)، لكل المناشئ المسجلة لدى الهيئة، مع الدفع عند الإطلاع.

وسيكون الشحن في أثناء أغسطس و/أو سبتمبر و/أو أكتوبر.

HapiSalonWhite

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيئة السلع التموينية تطلق دعوة دولية لتقديم عروض توريد كمية… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا