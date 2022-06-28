اتفاق مجموعة السبع والدول النامية على تسريع جهود مكافحة تغير…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 يونيو 2022 12:11 صباحاً - – أفاد بيان بأن زعماء مجموعة الدول السبع الغنية وزعماء الدول النامية المدعوين إلى قمتهم اتفقوا يوم الاثنين على العمل معا لتسريع جهود مكافحة تغير المناخ مع ضمان أمن الطاقة.

وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا خلال اجتماع لمجموعة السبع في ألمانيا بمشاركة قادة الأرجنتين والهند وإندونيسيا والسنغال وجنوب أفريقيا الذين تمت دعوتهم للاجتماع سبل التخلص التدريجي من استخدام الفحم وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة بطريقة “عادلة اجتماعيا”.

وتسعى دول مجموعة السبع، التي توترت علاقتها مع روسيا بعد غزو أوكرانيا، إلى إيجاد سبل لسد النقص في إمدادات الطاقة ومعالجة مشكلة ارتفاع الأسعار مع التقيد بالتزاماتها المتعلقة بالمناخ.

ولم يتم الإعلان عن إجراءات جديدة محددة تتعلق بالمناخ في البيان الصادر يوم الاثنين، ولكن قد يتم الكشف عن تفاصيل في بيان في ختام القمة التي بدأت يوم الأحد وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وقال البيان إن الزعماء “اتفقوا على العمل معا لتسريع عملية الانتقال نحو الحياد المناخي بطريقة نظيفة وعادلة، مع ضمان أمن الطاقة”.

وحث نشطاء البيئة القوى الغربية على الاستمرار في التركيز على الأهداف المتعلقة بمكافحة تغير المناخ رغم الحرب، بعد أن عادت بعض دول الاتحاد الأوروبي إلى استخدام الفحم الأكثر تلويثا للبيئة لتلبية طلبها على الطاقة عقب انخفاض تدفقات الغاز من روسيا.

وتدعو اليابان أيضا لحذف الموعد المتعلق بإنتاج مركبات عديمة الانبعاثات من البيان الختامي لمجموعة السبع المتوقع هذا الأسبوع، وفقا لمسودة مقترحة اطلعت عليها .