- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نعرض لكم الان تفاصيل خبر احتياطي النفط الأمريكي ينخفض لأدنى مستوى منذ أبريل 1986 من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 يونيو 2022 12:11 صباحاً - – أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأمريكية أن مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة هبط بمقدار 6.9 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 24 يونيو.
وبحسب البيانات، هبط مخزون الخام في احتياطي الطوارئ إلى 497.9 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 1986.
وأشارت البيانات إلى أنه جرى إطلاق حوالي مليون برميل من الخام الخفيف و6 ملايين برميل من خامات ثقيلة من الاحتياطي البترولي إلى السوق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احتياطي النفط الأمريكي ينخفض لأدنى مستوى منذ أبريل 1986 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.