احتياطي النفط الأمريكي ينخفض لأدنى مستوى منذ أبريل 1986

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 يونيو 2022 12:11 صباحاً - – أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأمريكية أن مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة هبط بمقدار 6.9 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 24 يونيو.

وبحسب البيانات، هبط مخزون الخام في احتياطي الطوارئ إلى 497.9 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 1986.

وأشارت البيانات إلى أنه جرى إطلاق حوالي مليون برميل من الخام الخفيف و6 ملايين برميل من خامات ثقيلة من الاحتياطي البترولي إلى السوق.