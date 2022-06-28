نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء يوجه بتقديم مختلف التيسيرات المطلوبة لاستكمال… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 يونيو 2022 12:11 صباحاً - دوت الخليج – وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتقديم مختلف التيسيرات المطلوبة التي من شأنها المساهمة في استكمال أعمال المشروعات القومية والتنموية الجاري تنفيذها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، اليوم، في إطار المتابعة الدورية للمشروعات القومية والتنموية التي يتم تنفيذها خلال هذه الفترة في مختلف القطاعات؛ للتعرف على الموقف التنفيذي لها.

واستهدف الاجتماع الوقوف على أي تحديات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ؛ سعيا لسرعة التعامل مع تلك التحديات، بما يضمن الانتهاء من تلك المشروعات وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة لها ودخولها الخدمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية والتنموية الجاري تنفيذها، وأهم التحديات التي تواجه تنفيذ عدد من المشروعات، خاصة في قطاع الكهرباء.

وأضاف سعد أن الاجتماع استعرض أيضًا موقف عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، والخاصة بالمرافق في كل من العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدتين، وكذا موقف مشروعات الصرف الصحي بعدد من المحافظات.

وجرت الإشارة، خلال الاجتماع، إلى حل وإزالة عدد من المشكلات والتحديات الخاصة بتوصيل التيار الكهربائي لتلك المشروعات، وكذا توفير الأراضي اللازمة لإقامتها، كما تم تأكيد أن معدلات التنفيذ الخاصة بها تسير بصورة جيدة.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تناول كذلك الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري إقامتها من قبل وزارة النقل، وخاصة في قطاع مترو الأنفاق، والقطار الكهربائي، وغيرها.

وتطرق الاجتماع إلى مستجدات الموقف التنفيذي وخطة تعميم الممارسات لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن البرنامج يستهدف تمكين المحافظات لتصبح قادرة على إدارة التنمية بشكل كفء وفعال، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، إلى جانب تحقيق نموذج لاستدامة التنمية بتلك المحافظات اعتمادا على نظم العمل المطورة والكوادر المؤهلة للإدارة المحلية.

كما جرت الإشارة إلى أنه جارٍ العمل على الامتداد الجغرافي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بحيث يشمل محافظتي أسيوط والمنيا.

ونبه سعد إلى أن العرض شمل نتائج البرنامج وفق تقييم البنك الدولي في أكتوبر 2021، حيث تمت الإشارة إلى أن مشروعات البنية التحتية لتحسين جودة حياة المواطنين وبيئة الأعمال بمحافظتى سوهاج وقنا، وصلت إلى 4119 مشروعا، تم الانتهاء من 3589 مشروعا منها، وبلغ عدد المستفيدين من تلك المشروعات نحو 5.4 مليون مواطن، فيما بلغ حجم الاستثمارات فى هذه المشروعات أكثر من 15 مليار جنيه.

وأضاف سعد أن عدد مؤسسات القطاع الخاص التي استفادت من تدخلات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا، وصل إلى 8754 مؤسسة، إلى جانب نحو 80 ألف مشروعا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة استفادت من تحسين بيئة الأعمال بالمحافظتين، كما وفرت تلك المشروعات نحو 269 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظتين.

حضر الاجتماع: الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما شارك: اللواء خالد مبارك، مساعد وزير النقل لمتابعة المشروعات، ومحمد فريد، مساعد وزيرة التخطيط للمشروعات القومية، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، والدكتورة شريفة ماهر، مدير التخطيط والتنمية بوزارة التنمية المحلية.