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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بايدن يرفع معدل الرسوم الجمركية على واردات معينة من روسيا… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 يونيو 2022 12:11 صباحاً - – رفع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين معدل الرسوم الجمركية على واردات معينة من روسيا إلى 35% نتيجة لتعليق وضع الدولة “الأكثر رعاية” في التجارة لروسيا بسبب حربها في أوكرانيا، حسبما قال إعلان أصدره البيت الأبيض.
وقال الإعلان إن المعدل الأعلى للرسوم الجمركية ينطبق على واردات “منتجات أخرى معينة لروسيا الاتحادية والتي لم يتم بالفعل حظر استيراها”.
وحظرت إدارة بايدن في السابق الواردات الأمريكية من المنتجات البترولية ومنتجات الطاقة الروسية والأسماك والأغذية البحرية والمشروبات الكحولية والألماس غير الصناعي.
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