السيسي وسلطان عمان يعقدان جلسة مباحثات موسعة في مسقط

دبي - احمد فتحي في الاثنين 27 يونيو 2022 11:05 مساءً - دوت الخليج – التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، في قصر العلم العامر بالعاصمة العمانية مسقط، مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، حيث أقيمت له مراسم الاستقبال الرسمي، وعزف السلامين الوطنيين واصطفاف حرس الشرف.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والسلطان هيثم بن طارق عقدا جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين.

وأشاد سلطان عمان بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين، معربا عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن العماني على الأصعدة كافة، فضلا عن إسهام الجالية المصرية في عملية البناء والتنمية بعمان في مختلف المجالات.

وأكد حرص عمان على تعزيز أطر التعاون الثنائي الراسخة مع مصر في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، بما فيها من خلال زيادة الاستثمارات العمانية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها.

من جانبه، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب الحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائي المشترك واستطلاع آليات دفعها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية.

كما ثمن مستوى التنسيق القائم ووحدة الرؤى بين البلدين الشقيقين حول القضايا ذات الاهتمام المتبادل، إلى جانب التوافق العماني المصري إزاء القضايا الاقليمية والدولية كافة.