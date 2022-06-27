مال وأعمال

ارتفاع طفيف لأسعار الذهب في السوقين المحلية والعالمية..…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع طفيف لأسعار الذهب في السوقين المحلية والعالمية..… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 27 يونيو 2022 06:11 مساءً - شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف بالسوقين العالمية والمحلية خلال تعاملات اليوم الاثنين.

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ويأتي ذلك عقب إعلان كلا من: الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة واليابان وكندا نيتهم في فرض حظرًا على واردات الذهب المستخرجة حديثًا من روسيا، وجاء ذلك في خضم قمة زعماء مجموعة الدول السبع الكبرى التي انطلقت أمس الأحد.

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وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة” الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بنسبة 0.6 % وبنحو 12 دولارًا بالسوق العالمية، وبواقع جنيه واحد خلال تعاملات اليوم، حيث سجلت الأوقية مستوى 1839 دولارًا.

وأوضح أن الأوقية تعد هي وحدات قياس المعادن الثمينة، إذ تساوي 31.10 جرام لجرام الذهب عيار 21.

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وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 1151 جنيهًا، وبلغ عيار 21 منطقة 1007 جنيهات، وتداول عيار 18 عند 863 جنيهًا، فيما حقق عيار 14 سعر 672 جنيهًا، أما الجنيه الذهب لامس عتبة 8056 جنيهًا.

ومن الجدير بالذكر أن، قد تحركت أربع من دول مجموعة السبع لحظر واردات الذهب الروسي يوم الأحد، لتشديد الضغط على موسكو وقطع وسائلها لتمويل حربها في أوكرانيا.

وقالت حكومة المملكة المتحدة في بيان، بدعم من الدور المحوري الذي تقوم به لندن في تجارة الذهب: “سيكون لهذا الإجراء تأثير عالمي، إذ يغلق تداول السلعة خارج الأسواق الدولية الرسمية، ما سيحقق تأثيراً كبيراً في قدرة الرئيس فلاديمير بوتين على جمع الأموال”.

وانهارت الشحنات بين روسيا ولندن إلى مستوى الصفر تقريباً منذ أن وقعت الدول الغربية عقوبات على روسيا لغزوها أوكرانيا، كما حذفت رابطة سوق السبائك في لندن، التي تضع معايير لتلك السوق، مصافي الذهب الروسية من قائمتها المعتمدة في شهر مارس الماضي.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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