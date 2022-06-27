ارتفاع طفيف لأسعار الذهب في السوقين المحلية والعالمية..…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع طفيف لأسعار الذهب في السوقين المحلية والعالمية..… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 27 يونيو 2022 06:11 مساءً - شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف بالسوقين العالمية والمحلية خلال تعاملات اليوم الاثنين.
ويأتي ذلك عقب إعلان كلا من: الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة واليابان وكندا نيتهم في فرض حظرًا على واردات الذهب المستخرجة حديثًا من روسيا، وجاء ذلك في خضم قمة زعماء مجموعة الدول السبع الكبرى التي انطلقت أمس الأحد.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة” الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بنسبة 0.6 % وبنحو 12 دولارًا بالسوق العالمية، وبواقع جنيه واحد خلال تعاملات اليوم، حيث سجلت الأوقية مستوى 1839 دولارًا.
وأوضح أن الأوقية تعد هي وحدات قياس المعادن الثمينة، إذ تساوي 31.10 جرام لجرام الذهب عيار 21.
وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 1151 جنيهًا، وبلغ عيار 21 منطقة 1007 جنيهات، وتداول عيار 18 عند 863 جنيهًا، فيما حقق عيار 14 سعر 672 جنيهًا، أما الجنيه الذهب لامس عتبة 8056 جنيهًا.
ومن الجدير بالذكر أن، قد تحركت أربع من دول مجموعة السبع لحظر واردات الذهب الروسي يوم الأحد، لتشديد الضغط على موسكو وقطع وسائلها لتمويل حربها في أوكرانيا.
وقالت حكومة المملكة المتحدة في بيان، بدعم من الدور المحوري الذي تقوم به لندن في تجارة الذهب: “سيكون لهذا الإجراء تأثير عالمي، إذ يغلق تداول السلعة خارج الأسواق الدولية الرسمية، ما سيحقق تأثيراً كبيراً في قدرة الرئيس فلاديمير بوتين على جمع الأموال”.
وانهارت الشحنات بين روسيا ولندن إلى مستوى الصفر تقريباً منذ أن وقعت الدول الغربية عقوبات على روسيا لغزوها أوكرانيا، كما حذفت رابطة سوق السبائك في لندن، التي تضع معايير لتلك السوق، مصافي الذهب الروسية من قائمتها المعتمدة في شهر مارس الماضي.
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