هانيويل وأنكوراج للاستثمارات توقعان مذكرة تزويد أنكور…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 27 يونيو 2022 05:05 مساءً - إسلام سالم_ أعلنت هانيويل وأنكوراج للاستثمارات ، اليوم الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم، تمهيدًا لتركيب أحدث التقنيات الصناعية المستقلة الخاصة بشركة هانيويل، بمجمع أنكور بينيتويت المتطور للبتروكيماويات، والمقرر بناءه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمصر.

وتُجري الشركتان بموجب مذكرة التفاهم مناقشات أولية لتعيين شركة هانيويل لحلول المعالجة بصفة مقاول الأتمتة الرئيسي المتكامل للمنشأة، كما تتولّى هانيويل لحلول المعالجة في إطار الاتفاقية المستقبلية المقترحة مهمة تزويد أنكوراج للاستثمارات بمجموعة من التقنيات المتطورة المصممة لتعزيز السلامة التشغيلية والأمن والكفاءة في المجمع.

وتؤدي الأتمتة المتكاملة لمرافق البتروكيماويات المعقدة في تحقيق فوائد حقيقية ووفورات مهمة في رأس مال المشروع ونفقات التشغيل، فضلاً عن تقليل المخاطر المحتملة خلال مرحلتي إنشاء وتشغيل المجمع الصناعي.

وتعاقدت شركة أنكوراج للاستثمارات العام الماضي مع شركة هانيويل يو أو بي لتوفير تقنية سي 3 أوليفليكس لإنتاج 750 ألف طن متري سنوياً من مادة بوليمر البروبيلين لصالح مجمع البتروكيماويات.

وجاءت هذه الخطوة نتيجة تزايد مستويات الطلب على مجموعة متنوعة من المنتجات البلاستيكية التي يُعد البروبيلين أحد مكوناتها الأساسية.

وتعمل هانيويل بموجب هذا العقد على ترخيص هذه التقنية وتوفير تصاميمها الهندسية الأساسية، إلى جانب الخدمات والمعدات والمواد المحفزة والممتصة الخاصة بالمعمل.

كما جرى تصميم هذه التقنية، التي تحفّز نزع الهيدروجين لتحويل البروبان إلى بروبيلين، لتحقيق عمليات إنتاج ذات تكلفة أقل وعائد أعلى على الاستثمار، بالمقارنة مع نظيراتها من التقنيات المنافسة.

وتتميّز هذه التقنية بنظام التحفيز المبني على البلاتينيوم وأكسيد الألمنيوم والفعال من حيث استهلاك الطاقة، فضلاً عن قدرته على الحد من الآثار السلبية على البيئة بشكل كبير، بينما يساعد كُلٌّ من المفاعل المستقل والتصميم المتجدد لتقنية أوليفليكس على زيادة المرونة التشغيلية وموثوقية مسار العمل بصورة واضحة.