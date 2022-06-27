مال وأعمال

أبكس الأمريكية تخطط لزيادة استثماراتها في مصر إلى 82 مليون…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أبكس الأمريكية تخطط لزيادة استثماراتها في مصر إلى 82 مليون… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 27 يونيو 2022 03:11 مساءً - استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، روجر بلانك رئيس مجلس إدارة شركة أبكس الأمريكية وتوم ماهر الرئيس التنفيذى للشركة والوفد المرافق لهما حيث تم بحث أنشطة الشركة في مصر وخططها خلال الفترة المقبلة في ظل رغبة قوية من الشركة في تكثيف نشاطها وزيادة الإنتاج من منطقة الصحراء الغربية.

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وخلال اللقاء أكد الملا أن منطقة الصحراء الغربية لازالت تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية المتميزة، مشيراً إلى أن قطاع البترول يعمل على جذب شركات بترول عالمية متخصصة فى الحفاظ على معدلات إنتاجية الحقول المتقادمة وزيادتها، وأن التكنولوجيات الحديثة فتحت مجالات أوسع للعمل البترولي في أعماق لم تكن ممكنة من قبل.

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ومن جانبه استعرض بلانك أهم مؤشرات أداء الشركة خلال السنوات الماضية حيث أشار إلى أن إجمالى استثمارات الشركة منذ بداية أعمالها بلغ 38 مليون دولار وتخطط لأن تصل استثماراتها إلى 82 مليون دولار وأن معدل الانتاج الحالى للشركة يبلغ حوالى 6 آلاف برميل زيت خام يومياً ومن المستهدف الوصول إلى 7 آلاف برميل يومياً ، مؤكداً أن الشركة تدرس حالياً التوسع في أنشطتها بالصحراء الغربية من خلال الاستحواذ على عدة مناطق امتياز منتجة بالفعل وتكثيف عمليات الحفر بها لزيادة الإنتاج والحفاظ على معدلات الإنتاج من الحقول المتقادمة إلى جانب شراكتها مناصفة مع شركة إينى بمنطقة شرق سيوة والتى تقوم شركة أبكس بإدارة العمليات بها وستقوم بتنفيذ برنامج عمل باستثمارات تبلغ 2 مليون دولار ترتفع إلى 3 مليون فى امتداد فترة البحث.

جدير بالذكر أن شركة أبكس بدأت نشاطها فى مصر فى عام 2017 بتوقيع أول اتفاقية للبحث والاستكشاف بمنطقة شرق مليحة بالصحراء الغربية والتى نتج عنها تحقيق أول كشف للزيت الخام بحقل فجر وتقوم شركة بتروفرح المشتركة مع هيئة البترول بالعمليات فى المنطقة.

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حضر اللقاء الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة للإنتاج والجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس محمد بيضون نائب رئيس الهيئة للإنتاج والمهندس محمد شلبى نائب رئيس الهيئة للرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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