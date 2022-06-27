وزيرة التخطيط: خطة لجذب استثمارات أجنبية بأكثر من 10 مليارات…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 27 يونيو 2022 01:08 مساءً - دوت الخليج – قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، إن صندوق مصر السيادي وضع خطة لجذب استثمارات أجنبية تتخطى 10 مليارات دولار خلال عام، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشاريع الاستثمارية لصندوق مصر السيادي.

وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، خطة الصندوق في جذب الاستثمارات الأجنبية المستهدفة، موضحة أنها تقوم على عدة محاور تنفيذية.

كما عرضت الدكتورة هالة السعيد الموقف الحالي في مجالات التعاون المختلفة مع الصناديق السيادية العربية، وتناولت آخر المستجدات المتعلقة بتعاون صندوق مصر السيادي مع كل من: شركة أبوظبي القابضة، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وجهاز قطر للاستثمار، والصندوق السيادي البحريني، وعدة جهات أخرى.

من جانبه، عرض المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، موقف الصندوق الفرعي للطروحات، والاستثمارات المتوقعة من المرحلة الأولى للصندوق الفرعي للطروحات.

كما استعرض الإجراءات التنفيذية المطلوبة لبدء العمل من خلال الصندوق الفرعي للطروحات، والآليات المطلوبة لتفعيل نشاط هذا الصندوق. كما عرض المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي آخر مستجدات المشاريع الاستثمارية للصندوق، والمراحل التنفيذية الخاصة بكل مشروع ومستهدفاته.

حضر الاجتماع: الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعبد الله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بالصندوق السيادي، ونهى خليل، رئيس قطاع علاقات المستثمرين بالصندوق السيادي، ومحمود محرم، المستشار القانوني للصندوق السيادي.