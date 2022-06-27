مال وأعمال

فرنسا تعتزم تقديم 8.4 مليار دولار لمساعدة الأسر على مواجهة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر فرنسا تعتزم تقديم 8.4 مليار دولار لمساعدة الأسر على مواجهة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 27 يونيو 2022 12:11 مساءً - – أفادت صحيفة ليز إيكو الاقتصادية اليومية يوم الأحد بأن فرنسا تعدون مشروع قانون لدعم القوة الشرائية للأسر عن طريق زيادة بعض أشكال المساعدة الحكومية بنسبة 4% بتكلفة 8 مليارات يورو (8.44 مليار دولار) من يوليو إلى أبريل من العام المقبل.

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وطبقا للتقرير، فإن الزيادات المخططة ستنطبق على إعانات الرعاية للأسر والعاطلين عن العمل والمعاقين بالإضافة إلى مدفوعات المعاشات اعتبارا من يوليو.

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وتوقع البنك المركزي المصري الفرنسي هذا الشهر أن يبلغ متوسط التضخم الفرنسي 5.6% هذا العام قبل أن ينخفض إلى 3.4% في 2023.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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