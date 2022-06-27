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نعرض لكم الان تفاصيل خبر فرنسا تعتزم تقديم 8.4 مليار دولار لمساعدة الأسر على مواجهة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 27 يونيو 2022 12:11 مساءً - – أفادت صحيفة ليز إيكو الاقتصادية اليومية يوم الأحد بأن فرنسا تعدون مشروع قانون لدعم القوة الشرائية للأسر عن طريق زيادة بعض أشكال المساعدة الحكومية بنسبة 4% بتكلفة 8 مليارات يورو (8.44 مليار دولار) من يوليو إلى أبريل من العام المقبل.
وطبقا للتقرير، فإن الزيادات المخططة ستنطبق على إعانات الرعاية للأسر والعاطلين عن العمل والمعاقين بالإضافة إلى مدفوعات المعاشات اعتبارا من يوليو.
وتوقع البنك المركزي المصري الفرنسي هذا الشهر أن يبلغ متوسط التضخم الفرنسي 5.6% هذا العام قبل أن ينخفض إلى 3.4% في 2023.
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