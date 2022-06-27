مال وأعمال

بريطانيا تسعى لتقييد واردات الصلب لحماية الصناعة المحلية

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 27 يونيو 2022 11:13 صباحاً - العربية دوت نت – أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأحد، أن لندن تبحث في سبل حماية قطاع الصلب في المملكة المتحدة في توجّه من شأنه أن يضعها في صدام مع منظمة التجارة العالمية.

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وتسعى لندن إلى إنعاش صناعات قطاع الصلب البريطاني الذي تقلّص حجمه في العقود الأخيرة وبات يرزح تحت وطأة ضغوط كبيرة من جراء الارتفاع الجنوني لأسعار الطاقة.

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وقدّمت الحكومة دعما ماليا للأعمال التجارية المعتمِدة بشدة على الطاقة، بما في ذلك قطاع الصلب، لكن جونسون أشار إلى أنه سيتخذ مزيدا من الإجراءات التي قد تشكل انتهاكا لالتزامات البلاد تجاه منظمة التجارة العالمية، وفق فرانس برس.

ولدى سؤاله عن تقارير بشأن مدى استعداده لخرق قواعد منظمة التجارة العالمية بفرض رسوم جديدة، قال جونسون في قمة مجموعة السبع في ألمانيا “لدينا في المملكة المتحدة نظام لا يعطي الأفضلية لصناعتنا”، خلافا لبلدان أخرى.

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وتابع جونسون: “نحتاج إلى إمداد قطاع الصلب البريطاني بطاقة أقل كلفة وبكهرباء أقل كلفة من أجل أفرانها ذات الحرارة المرتفعة”.

وأضاف “لكن إلى أن نتمكن من إصلاح هذا الأمر، أعتقد أنه من المنطقي أن يحظى قطاع الصلب في المملكة المتحدة بالحمايات نفسها” مشيرا إلى أن كل قطاعات الصلب الأوروبية من دون استثناء تحظى بحمايات.

وقال جونسون “تكمن الصعوبة في التالي: هل من الممكن القيام بذلك والبقاء ضمن منظمة التجارة العالمية؟”، مضيفا “أنها خيارات صعبة علينا اتّخاذها”.

وبحسب صحيفة “صنداي تلجراف” يسعى جونسون إلى تحديد سقف لاستيراد الصلب من دول نامية عدة وتمديد العمل بالرسوم المفروضة على دول متقدمة وعلى الصين.

ويواجه جونسون صعوبات في بريطانيا بعد تكبده خسارتين في انتخابات فرعية أجريت هذا الأسبوع. ففي مدينة ويكفيلد الصناعية السابقة عاد المقعد التمثيلي إلى العماليين، علما أنه انتقل في انتخابات العام 2019 إلى المحافظين بعدما بقي على مدى عقود محسوماً للعماليين.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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