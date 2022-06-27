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نعرض لكم الان تفاصيل خبر العناني يتابع اللمسات النهائية لأعمال العرض بقاعات المتحف… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 27 يونيو 2022 10:12 صباحاً - دوت الخليج – عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعا لمتابعة اللمسات النهائية للمحتوى العلمي والأثري المتعلق بالوسائط المتعددة Multi Media والجرافيك الخاصة بالمرحلة الثانية للعرض المتحفي، والمقرر عرضها بقاعات العرض الرئيسية بالمتحف المصري الكبير عند افتتاحه.
واستعرض الاجتماع جميع أعمال الوسائط المتعددة والأفلام والجرافيك والنصوص العلمية والبطاقات التعريفية، وما تم بها من تعديلات لتعكس ثراء العرض المتحفي.
ووجه الدكتور خالد العناني بضرورة الالتزام بالانتهاء من جميع الأعمال وفقا للتوقيتات المحددة.
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