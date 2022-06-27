مال وأعمال

روسيا تقترب من التخلف عن سداد ديونها مع انتهاء الموعد المحدد

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر روسيا تقترب من التخلف عن سداد ديونها مع انتهاء الموعد المحدد من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 27 يونيو 2022 09:11 صباحاً - العربية دوت نت – اقتربت روسيا أكثر من التخلف عن سداد ديونها، اليوم الأحد، وسط غياب الدلائل على تلقي المستثمرين الذين يحملون سنداتها الدولية للمدفوعات، وهو ما ينذر بأن يكون التخلف الأول لموسكو عن السداد خلال عقود.

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وتسعى روسيا جاهدة للوفاء بمدفوعات مستحقة عن سندات بقيمة 40 مليار دولار منذ غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير، والذي أثار عقوبات شاملة عزلت روسيا بشكل فعال عن النظام المالي العالمي، وأبعدت الكثير من المستثمرين عن أصولها.

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وقال الكرملين مرارا وتكرارا إنه لا يوجد ما يدعو روسيا للتخلف عن السداد لكنها غير قادرة على إرسال الأموال لحاملي السندات بسبب العقوبات، متهما الغرب بمحاولة دفع البلاد إلى تخلف مصطنع عن السداد.

واصطدمت جهود روسيا لتفادي ما قد يكون أول تخلف كبير لها عن سداد ديونها المتعلقة بالسندات الدولية منذ الثورة البلشفية قبل أكثر من قرن، بعقبة لا يمكن تجاوزها عندما منع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية موسكو بشكل فعال من سداد المدفوعات في أواخر مايو.

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وقال رئيس التقاضي السيادي في شركة المحاماة كوين إيمانويل، دنيس هرانيتسكي: إنه “منذ مارس ونحن نعتقد أنه لا مفر من تخلف روسيا عن السداد، وكان السؤال فقط هو: متى؟”.

وأضاف هرانيتسكي: “لقد تدخل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية للإجابة عن هذا السؤال لنا، والآن بات التخلف عن السداد أمام أعيننا”.

وفي حين أن أي تخلف رسمي عن السداد سيكون رمزيا إلى حد كبير، نظرا لأن روسيا لا يمكنها الاقتراض دوليا في الوقت الراهن ولا تحتاج إلى ذلك بفضل عائدات النفط والغاز الكبيرة، فمن المحتمل أن تؤدي هذه الوصمة إلى زيادة تكاليف الاقتراض بالنسبة لها في المستقبل.

وتتعلق الأزمة بسداد مبلغ 100 مليون دولار من الفوائد التي تتعلق بنوعين من السندات أحدهما بالدولار الأميركي والآخر باليورو، حيث كان من المفترض أن تسدد روسيا في 27 مايو. وتبلغ مهلة السداد 30 يوما تنتهي اليوم الأحد.

وقالت وزارة المالية الروسية، إنها سددت المدفوعات باليورو والدولار إلى مؤسسة الإيداع الوطني للتسوية، مضيفة أنها أوفت بالتزاماتها.

ومع ذلك، فإنه ليس من المرجح أن تصل هذه الأموال إلى الكثيرين من حاملي السندات على المستوى الدولي. وبالنسبة للكثير من حاملي السندات، فإن عدم تسلم الأموال في الموعد في حساباتهم يعد تخلفا عن السداد.

ونظرا لعدم تحديد وقت معين في الوثائق، يقول المحامون إنه من المحتمل أن يكون أمام روسيا حتى نهاية يوم العمل التالي لسداد المدفوعات لحاملي السندات.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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