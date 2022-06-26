انت الان تتابع خبر لو انت من كبار العملاء – أكثر من 5 بنوك تقدم لك شهادات ادخارية بعائد يملي الجيب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة العامة في السوق المصري بإصدار شهادات ادخارية ذات عائد مرتفع طوال الثلاثة شهور الماضية لجذب أكبر قدر من العملاء وكبار العملاء لهم.

وقد أعلن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس الماضي بتثبت سعر الفائدة علي الإيداع والاقتراض.

وحددت البنوك حد أدني لشراء الشهادات لشرائها يتراوح من 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه و250 ألف جنيه و500 ألف جنيه ومليون جنيه.

في التقرير التالي سوف نكشف عن الشهادات التي تصدرها البنوك العامة في مصر لخدمة كبار العملاء وهي كم يلي:

1-بنك التعمير والإسكان:

شهادة رويال: يبيع بنك التعمير هذه الشهادة بسعر فائدة 14.25% يصرف سنويا بشرط لايقل الحد الأدنى للشراء عن مليون جنيه.

2- بنك cib

يصدر البنك شهادتين لكبار العملاء وهما

1- شهادة تبلغ مدتها ثلاثة سنوات وبفائدة 13.5% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويكون الحد الأدني لشرائها 100 ألف جنيه.

2- شهادة تبلغ مدتها أربعة سنوات وبفائدة 14% سنويا ويصرف العائد شهريا ويكون الحد الأدني لشرائها 100 ألف جنيه.

3- بنك الكويت الوطني

يصدر البنك شهادة ثلاثية وبفائدة 13.5% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويكون الحد الأدني لشرائها لا يقل عن نصف مليون جنيه.

4- بنك أبوظبي التجاري

يطرح البنك شهادة إكسلانس لكبار العملاء والتي تبلغ مدتها ثلاثة سنوات وبفائدة 14% سنويا ويصرف العائد شهريا ويكون الحد الأدني لشرائها 250 ألف جنيه.

5- البنك المصري الخليجي EG

يصدر البنك شهادة تسمي البريميم والتي تبلغ مدتها ثلاثة سنوات وبفائدة 13.5% سنويا ويصرف العائد شهريا ويكون الحد الأدني لشرائها 50 ألف جنيه.

6- البنك الأهلي الكويتي

شهادة تبلغ مدتها ثلاثة سنوات وبفائدة 14 % سنويا ويصرف العائد شهريا، ويكون الحد الأدني لشرائها مليون جنيه.