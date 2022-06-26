لافيرتي مصر: تعاظم دور القطاع غير المصرفي لا يهدد ثبات…

دبي - احمد فتحي في الأحد 26 يونيو 2022 08:13 مساءً - دينا مجدي _ قال عصام الملاخ رئيس مجلس إدارة لافيرتي مصر ورئيس مجلس إدارة شورت كتس فاينانشال، إن تعاظم دور القطاع المالي غير المصرفي لا يهدد ثبات أو استقرار البنوك والقطاع المصرفي.

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وأضاف على هامش مؤتمر المجلس الدولي للمرأة في البنوك والتكنولوجيا المالية، أن القطاع غير المصرفي يحتاج إلى دعم ومساندة مالية من البنوك لمويل تلك الشركات.

ولفت إلى أن الشركات غير المصرفية تنفرد بنشاط أو منتج واحد، على عكس ما تقدمه البنوك، وهذا يساعدها في تقديم الخدمة للعملاء بالشكل الجيد، ولكن هذا لا يلقي بظلاله على البنوك، فهي ليست كلية الأداء، وحتما تنتقصها أنشطة تحققها البنوك.

وأوضح الملاخ، أن توسع نشاط القطاع غير المصرفي يعود بالفائدة على البنوك، بما يحقق الاستفادة المزدوجة، لذا يعمل القطاع المصرفي على مساندة شركات التمويل المختلفة، وذلك من خلال تقديم منتجات البنوك لشركات التمويل لتتولى إدارتها وتتوقف البنوك عن تنفيذ ذلك، وهذا سيحدث بمجرد تحقيق الوعي لدى البنوك وإذهانها.

يذكر أن المجلس الدولي للمرأة ولافيرتي جروب، أطلقا افتتاح المجلس الجديد، اليوم الأحد، تحت عنوان “المجلس الدولي للمرأة في البنوك والتكنولوجيا المالية”، لتناول موضوعات عدة أهمها دور المرأة في المجتمع الاقتصادي والمصرفي.