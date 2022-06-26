انت الان تتابع خبر الذهب يستقر عند هذا السعر الجديد في السعودية خلال تعاملات اليوم الأحد.. التفاصيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - *أسعار الذهب اليوم في السعودية:

هذا وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية حوالي 220.50 ريال (58.76 دولار)، وهي نفس أسعار الأمس في ختام تداولات السبت، بحسب منصة "gold-price-today" لرصد أسعار الذهب.

وظل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية بالتعاملات الصباحية اليوم عند 165.38 ريال (44.07 دولار).

وحول أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 128.62 ريال (34.28 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 110.25 ريال (29.38 دولار).

*سعر الذهب عيار 21 اليوم في السعودية:

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية (الأكثر تداولا بالأسواق) بتعاملات صباح الأحد، عند 192.94 ريال (51.42 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في السعودية 6858 ريالا (1827 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية نحو 1544 ريالا (411.32 دولار).