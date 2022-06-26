علياء الصبوري: الدولي للمرأة سيضيف بعدا جديدا على المسارات…

دبي - احمد فتحي في الأحد 26 يونيو 2022 07:12 مساءً - دينا مجدي _ قالت علياء الصبوري، سفيرة المجلس الدولي للمرأة في الشرق الأوسط وأفريقيا، إن المجلس سيضيف بعدا جديدا على المسارات الوظيفية للمصرفيات.

جاء ذلك خلال انطلاق المؤتمر تحت عنوان المجلس الدولي للمرأة في البنوك والتكنولوجيا المالية.

وأضافت خلال كلمتها أن المجلس يهدف إلى تكريم المتفوقين، وكانت الاستجابة الأولية للمجلس في المنطقة مذهلة، لافتة إلى تقدم مجموعة لافيرتي بالأبحاث والتعليم لقطاع الخدمات المصرفية والتقنيات والخدمات في جميع الأوقات.

يذكر أن المجلس الدولي للمرأة ولافيرتي جروب، أطلقا افتتاح المجلس الجديد، اليوم الأحد، تحت عنوان “المجلس الدولي للمرأة في البنوك والتكنولوجيا المالية”، لتناول موضوعات عدة أهمها دور المرأة في المجتمع الاقتصادي والمصرفي.