هناء الهلالي: الدولي للمرأة يؤكد على أهمية دور المصرفيات…

دبي - احمد فتحي في الأحد 26 يونيو 2022 07:12 مساءً - دينا مجدي _ قالت المصرفية هناء الهلالي، عضو مجلس الادارة الاستشاري للمجلس الدولي للمرأة ، في افتتاح المجلس الجديد في القاهرة اليوم، ان المجلس يؤكد على أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه المصرفيات في التنمية الاقتصادية.

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وأضافت أنه سيكون محفلا ممتازا لتبادل أفضل الممارسات والخبرات الفنية، على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مؤكدة أنه سيساعد في تمكين وإلهام القيادات النسائية في القطاع المالي.

يذكر أن المجلس الدولي للمرأة ولافيرتي جروب، أطلقا افتتاح المجلس الجديد، اليوم الأحد، تحت عنوان “المجلس الدولي للمرأة في البنوك والتكنولوجيا المالية”، لتناول موضوعات عدة أهمها دور المرأة في المجتمع الاقتصادي والمصرفي.