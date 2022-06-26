مال وأعمال

لافيرتي: المجلس الدولي للمرأة سيكون له تأثير كبير على القطاع…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر لافيرتي: المجلس الدولي للمرأة سيكون له تأثير كبير على القطاع… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 26 يونيو 2022 06:11 مساءً - دينا مجدي_ أعرب مايكل لافيرتي ، رئيس مجلس إدارة المجموعة ” لافيرتي “، عن سعادته بالعمل مع المصرفيات لإنشاء المجلس الدولي للمرأة الهادف، لتمكين المرأة في المناصب القيادية والتنفيذية والمصرفية.

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وتوقع لافيرتي تحقيق ذلك الخطوة للتأثير الكبير على القطاع المصرفي المالي، مضيفًا أنه من خلال تجربته الخاصة، لاحظ أن المصرفيات حققن نتائج أفضل من نظرائهم من الذكور.

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يذكر أن المجلس الدولي للمرأة ولافيرتي جروب، أطلقا افتتاح المجلس الجديد، اليوم الأحد، تحت عنوان “المجلس الدولي للمرأة في البنوك والتكنولوجيا المالية”، لتناول موضوعات عدة أهمها دور المرأة في المجتمع الاقتصادي والمصرفي.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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