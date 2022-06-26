الدولي للمرأة ولافيرتي جروب يطلقان مجلس جديد بهدف تمكين…

دبي - احمد فتحي في الأحد 26 يونيو 2022 05:05 مساءً - دينا مجدي _ تضافرت جهود المجلس الدولي للمرأة ولافيرتي جروب، لإطلاق افتتاح المجلس الجديد اليوم الأحد، تحت عنوان “المجلس الدولي للمرأة في البنوك والتكنولوجيا المالية”، لتناول عدة موضوعات أهمها دور المرأة في المجتمع الاقتصادي والمصرفي.

وترأست المؤتمر هناء الهلالي، عضو مجلس الإدارة الاستشاري للمجلس الدولي للمرأة، ومايكل لافيرتي، رئيس مجلس إدارة مجموعة “لافيرتي”، بحضور عدد من النساء العاملين بالمناصب التنفيذية والمصرفية.

المصرفيات في المراكز القيادية في المجلس الدولي للمرأة

أوضح المؤتمر، أن المصرفيات- من مصر والشرق الأوسط – ستلعب دورًا بارزًا ورائدًا في المجلس الدولي للمرأة، وهو هيئة جديدة تهدف إلى معالجة عدم التوازن بين الجنسين على جميع مستويات إدارة القطاع المالي.

كما يرى المجلس أن النساء المشتغلات بالمهن يجب أن تشغلن في القريب العاجل حوالي نصف المناصب التنفيذية في الخمات المصرفية، والتقنيات والخدمات المالية، ولكن هذا بعيد كل البعد عن الواقع في العالم الحقيقي قائلًا “إن التكلفة على المساهمين وأصحاب المصلحة الأخرين لا يمكن تقديرها ولا يمكن تبريرها”.

وتم تشكيل المجلس الجديد من جانب كبار المصرفيات والمسؤولين التنفيذين في القطاع المالي من جميع أنحاء العالم، وبمساعدة من لافيرتي جروب، التي نشأت بلندن منذ أكثر من 40 عاما.

وسيمكن المجلس النساء المشتغلات بالمهن من الاستفادة من إمكاناتهن الهائلة من خلال تبادل المعرفة والخبرات والإنجازات والتجارب من خلال اجتماعات المجلس والنشرات الإخبارية والمؤتمرات الدولية والمجموعات عبر الإنترنت، التي تركز على المجالات ذات الاهتمام الخاص، مثل التقنيات المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة وبطاقات الائتمان والتمويل الاستهلاكي.