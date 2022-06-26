انت الان تتابع خبر الكشف عن كمية استهلاك الأردن من مادة البنزين بـ 2021 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بلغ استهلاك الأردن من مادة البنزين (90/95/98) خلال العام الماضي، قرابة 1.342 مليون طن، بحسب بيانات رسمية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.

البيانات المنشورة في كتاب وزارة الطاقة عن العام الماضي، بيّنت ارتفاعا في استهلاك البنزين بمختلف أنواعه، مقارنة مع عام 2020 والبالغ آنذاك قرابة 1.14 مليون طن والذي انخفض بشكل لافت بسبب الإغلاقات التي تسببت بها جائحة كورونا، لكن استهلاك العام الماضي، بقي أقل من مستويات الاستهلاك المعتادة قبل جائحة كورونا وتحديدا منذ عام 2017 والبالغة 1.431 مليون طن.

ومن اللافت أن استهلاك المملكة من مادة الديزل (السولار) العام الماضي بلغ قرابة 1.365 مليون طن بارتفاع طفيف مقارنة مع عام 2020 والبالغ 1.313 مليون طن، إلا أن مستويات الاستهلاك في عام 2021 تراجعت بمقدار 117 ألف طن مقارنة مع عام 2019.

وفيما يتعلق بمستوردات المملكة من مادة البنزين، العام الماضي، فشهدت ارتفاعا مقارنة مع عام 2020 لتصل إلى 899 ألف طن، مقارنة مع 773 ألف طن استوردت في عام 2020 إلا أنها بقيت أقل من مستويات استيراد عام 2019 والبالغة 977 ألف طن.

ووفقا لمؤشرات العام الماضي الصادرة عن وزارة الطاقة، بلغ عدد أيام كفاية المخزون من البنزين أوكتان "90" العام الماضي 58 يوما وللبنزين أوكتان "95" 72 يوما.

وبحسب أحدث نشرة للتجارة الخارجية والصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، أظهرت ارتفاعا في قيمة مستوردات الأردن من مادة البنزين للثلث الأول من العام الحالي لتصل إلى 203 ملايين دينار مقارنة مع الثلث الأول من العام الماضي، والبالغ 98 مليون دينار بارتفاع بلغت نسبته 107%.