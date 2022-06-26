انت الان تتابع خبر طرح عطاء لاختيار مستشار للشركة العراقية الأردنية للصناعة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طرحت الشركة العراقية الأردنية للصناعة عطاءً؛ لاختيار مستشار للشركة لتقديم خدمات استشارية لجميع متطلبات وإجراءات ومراحل وخطوات استقطاب مطور للمدينة الاقتصادية العراقية الأردنية المشتركة.

ودعت الشركة العراقية الأردنية للصناعة جميع المكاتب والشركات الاستشارية الهندسية العراقية والأردنية المختصة في مجال إعداد الدراسات الهندسية، إلى المشاركة في مناقصة العطاء والخاصة بإنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة (4800 دونم على الأراضي العراقية و10 آلاف دونم على الأراضي الأردنية) والمتفق على إنشائها بين حكومتي البلدين.

وأوضحت الشركة أن بيع نسخ المناقصة يبدأ اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 27/6/2022 وحتى نهاية الدوام ليوم الخميس الموافق 14/7/2022، على أن يكون آخر موعد لإيداع العروض بتاريخ 28/7/2022.

وتاليا التفاصيل: