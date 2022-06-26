انت الان تتابع خبر عاجل.. انخفاض سعر اللحمة الضاني بمناسبة عيد الأضحى.. الكيلو وصل لـ 130 جنيهاً والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد وزير التموين الدكتور علي الصيلحي إن مديريات التموين سوف تقوم بتكوين لجان لشن العديد من الحملات الرقابية على المنافذ التموينية والمستودعات والمخابز، وهذا بجانب محطات البنزين والسولار والذين سوف يعملون بشكل طبيعي أثناء عيد الأضحى، وهي الأكثر طلباً حالياً.

انخفاض سعر اللحمة الضاني بمناسبة عيد الأضحى 2022

وكشف وزير التموين أثناء مؤتمر صحفي اليوم، إنه تم العمل على تسعير اللحوم الضاني إلى 130 جنيه للكيلو في المجمعات الأستهلاكية، وهذا مع تخفيض سعر اللحم البرازيلي المجمد والذي يكون من 85 لـ 90 جنيهاً للكيلو الواحد بمناسبة عيد الاضحى المبارك 2022، ويبحث عنها جميع المواطنين في الوقت الحالي بمناسبة الاقتراب من العيد، ويريد شرائها الجميع حالياً.