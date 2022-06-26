انت الان تتابع خبر أسعار الأضاحي في مصر 2022.. البقري عجول وصل لـ 74 جنيهاً بالأسواق والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الجميع في الوقت الحالي عن متوسط أسعار الأضاحي في مصر 2022، وذلك بعد ارتفاعها الملحوظ الذي جاء بنسبة تتراوح ما بين 20 لـ 30%، وهذا حدث بسبب زيادة أسعار الأعلاف منذ شهر مارس الماضي بسبب الحرب الروسية الاوكرانية، وأيضاً ارتفاع الأسعار العالمية بشكل ملحوظ.

أسعار الأضاحي في مصر 2022 بالأسواق

وتعد أسعار الأضاحي من أبرز الأشياء الذي يتم البحث عنها في الوقت الحالي، وذلك لأنها من أكثر الاشياء الاساسية والهامة في عيد الأضحى المبارك وهو الذي يقترب منا كثيراً، ويحتفل به جميع المسلمين في كافة البلاد، وتأتي الأسعار كما يلي:

سعر الكيلو البقرى ” عجول” 69 إلى 74 جنيهاً.

سعر الكيلو البقرى “إناث” 63 إلى 66 جنيهاً.

سعر الكيلو الجاموسى 58 إلى 63 جنيهاً.

سعر الكيلو “الضأن” 70 إلى 73 جنيهاً.

وتختلف أسعار الأضاحي من محافظة إلى محافظة ومن منطقة إلى منطقة، وهذا يأتي طبقاً إلى التكاليف الخاصة بالشحن والنقل ومكاسب التجار، وأيضاً ذلك الأمر هو الذي يجعل جميع الأسعار مختلفة طبقاً إلى المنطقة.

الأوقاف تكشف تفاصيل صكوك الاضاحي

وكشفت وزارة الاوقاف عن تحقيق مبيعات صكوك الأضاحي عند 40 مليون جنيه إلى تاريخه، ويأتي بإجمالي مبيعات تصل لأكثر من 18 الف صك، وأيضاً الحصيلة الخاصة بمبيعات مديرية أوقاف القاهرة تصدرت القمة، حيث وصلت لـ 2750 صك اضاحي الاوقاف، وقيمتها “6050000” جنيه.