حظر واردات الذهب الروسية من بريطانيا وأمريكا واليابان وكندا

دبي - احمد فتحي في الأحد 26 يونيو 2022 02:05 مساءً - _ أكدت بريطانيا ، صباح اليوم الأحد، مع الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكندا، حظر أي واردات جديدة من الذهب الروسي، في إطار إجراءات تهدف إلى معاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا.

وقالت الحكومة البريطانية إنه من المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ قريبًا وسينطبق على الذهب المستخرج حديثًا، مشددة على أنه ذلك لن يؤثر على الذهب الروسي المنشأ الذي سبق تصديره من روسيا.