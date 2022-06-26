مال وأعمال

حظر واردات الذهب الروسية من بريطانيا وأمريكا واليابان وكندا

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر حظر واردات الذهب الروسية من بريطانيا وأمريكا واليابان وكندا من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 26 يونيو 2022 02:05 مساءً - _ أكدت بريطانيا ، صباح اليوم الأحد، مع الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكندا، حظر أي واردات جديدة من الذهب الروسي، في إطار إجراءات تهدف إلى معاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا.

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وقالت الحكومة البريطانية إنه من المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ قريبًا وسينطبق على الذهب المستخرج حديثًا، مشددة على أنه ذلك لن يؤثر على الذهب الروسي المنشأ الذي سبق تصديره من روسيا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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