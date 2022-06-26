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نعرض لكم الان تفاصيل خبر شركات الطاقة الفرنسية تدعو إلى الحد فورا من استهلاك الطاقة من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 26 يونيو 2022 02:05 مساءً - – قال رؤساء شركات الطاقة الفرنسية العملاقة إنجي وإي.دي. إف وتوتال إنرجيز في صحيفة جورنال دو ديمانش الأسبوعية الفرنسية اليوم الأحد، إنه لابد وأن يحد المستهلكون والشركات من استهلاكهم للطاقة “فورا” من أجل أن يكونوا مستعدين بشكل أفضل هذا الشتاء للتصدي لأزمة الطاقة التي تلوح في الأفق.
وقالت الشركات في رسالة مفتوحة “علينا العمل بشكل جماعي لخفض استهلاكنا من أجل استعادة هامش المناورة”، مشيرة إلى الانخفاض الحاد في شحنات الغاز الروسي وكذلك الإنتاج المحدود للكهرباء في أوروبا بسبب مشكلات الصيانة.
وأضافت أن “اتخاذ إجراءات فورا هذا الصيف سيسمح لنا بالاستعداد بشكل أفضل في بداية الشتاء المقبل ولا سيما للحفاظ على احتياطياتنا من الغاز”.
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